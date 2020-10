Land Tirol richtete psychosozialen Krisendienst ein

Innsbruck – In Tirol ist im Oktober ein psychosozialer Krisendienst eingeführt worden. Das Angebot richte sich an all jene, die sich in seelischen Notsituationen befinden und reiche von der Erstabklärung über die Gefahreneinschätzung bis hin zur Möglichkeit einer Notfallintervention – auch an Wochenenden. Die Corona-Sorgen-Hotline werde in das neue Angebot überführt. Das berichteten Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) und Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) am Freitag.