Schnelle Hilfe in schweren Zeiten: Neuer psychosozialer Krisendienst

Innsbruck – Innsbruck – Bereits im Jahr 2017 wurde er erstmals angekündigt, nach zähem Hin und Her ist es seit Anfang Oktober endlich so weit. Mit dem Psychosozialen Krisendienst wurde in Tirol eine Einrichtung installiert, an die sich Menschen in seelischen Ausnahmesituationen täglich wenden können und wo schnell und unbürokratisch geholfen wird. Von Montag bis Freitag ist die Anlaufstelle ausschließlich telefonisch erreichbar. An Wochenende und Feiertagen ist zusätzlich ein mobiles Interventionsteam für mögliche Hausbesuche im Einsatz.