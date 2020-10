Zwei Jugendliche bei Kollision mit Auto in Kufstein verletzt

Kufstein – Bei einem Verkehrsunfall in Kufstein wurden am Donnerstagabend zwei Jugendliche verletzt. Ein 19-Jähriger bog gegen 19.45 Uhr mit seinem Auto von der Rosenheimerstraße nach links in ein Firmengelände ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorrad, berichtet die Polizei.