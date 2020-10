Medikamente gegen Covid-19: Was wirkt und was nicht wirkt

▶️ Remdesivir: Laut einer im Mai im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie verkürzt das ursprünglich gegen Ebola entwickelte Antivirus-Medikament Remdesivir die Dauer der Krankenhausaufenthalte von Corona-Patienten von durchschnittlich 15 auf elf Tage. Dem widerspricht eine von der WHO in der vergangenen Woche veröffentlichte Studie an mehr als 11.000 Patienten aus 30 Ländern. Demnach schien das Mittel "keine oder nur geringe Auswirkungen" auf die Sterblichkeit oder die Länge des Krankenhausaufenthalts der Patienten zu haben. Allerdings wurden die Daten noch nicht von Fachkollegen begutachtet oder in einem Fachmagazin veröffentlicht – und scheinen im Widerspruch zu weiteren US-Studien zu stehen.