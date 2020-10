Nach Erweiterung: Innkraftwerk Kirchbichl mit allen Maschinen am Netz

„Mit der erneuerten Anlage kann wieder für die nächsten 90 Jahre sauberer Strom aus heimischer Wasserkraft für die Menschen und Betriebe in der Region erzeugt werden", so Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Insofern sei das 1941 fertiggestellte Kraftwerk ein regionales Referenzmodell für eine nachhaltige und sichere Stromversorgung.

Durch Errichtung eines zweiten Krafthauses inklusive einer weiteren Turbine sowie eines Dotierkraftwerks zur Nutzung der Restwasserabgabe können in Kirchbichl künftig bis zu 165 Gigawattstunden (GWh) Strom erzeugt werden. Das entspreche laut TIWAG-Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser einer Steigerung von 25 Prozent sowie der Versorgung von 48.000 Haushalten in der Region.

In den 75 Jahren des Kraftwerksbetriebes sei so in der Innschleife bei Kirchbichl ein sehr wertvolles Biotop mit Schotterbänken und Stillwasserzonen entstanden. Durch die bestehende Ausleitung habe die Innschleife heute die Charakteristik eines Seitengewässers und sei somit eines der letzten Habitate dieser Art in Tirol mit einer hohen biologischen Vielfalt. (TT.com)