Bei Holzarbeiten verunfallt: 57-Jähriger in Stans unter Baum eingeklemmt

Stans – Ein Mann (57) hat sich am Freitagnachmittag bei Holuzschlägerungsarbeiten in Stans schwer verletzt. Der Österreicher kehrte gegen 19 Uhr nicht nach Hause, weshalb ein Angehöriger nach dem 57-Jährigen suchte. Er fand ihn in einem steilen Waldstück unter einem Baum eingeklemmt vor.