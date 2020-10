Anrufer gab sich als Polizist aus: Innsbrucker Seniorin geschädigt

Innsbruck – Eine Innsbrucker Seniorin ist am Freitag Opfer eines Betrugs geworden. Gegen 12 Uhr kontaktierte ein Unbekannter die 87-Jährige per Telefon. Er gab sich als Kriminalbeamter aus und forderte sie auf, Bargeld und Schmuck aus ihrem Bankschließfach zu holen und an einen "Spurensicherer" zu übergeben. Ihre Wertgegenstände seien auf Grund eines angeblichen Einbruchsdiebstahls in der Nähe in ihrer Wohnung nicht sicher.