Kärntner trank versehentlich Wasserstoffperoxid: verletzt

Klagenfurt – Ein 70-jähriger Kärntner hat sich Samstagfrüh versehentlich selbst vergiftet: Der Mann hatte in seinem Wohnhaus im Bezirk Klagenfurt Wasserstoffperoxid getrunken, das er zuvor selbst in eine Trinkflasche abgefüllt hatte. Er erlitt Verletzungen und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht, hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Kärnten.