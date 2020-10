Jugendliches Trio in Mondsee als brutale Tierquäler ausgeforscht

Mondsee – Ein jugendliches Trio soll im Sommer in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) eine brutale Serie an Tiermisshandlungen begangen haben. Die drei Burschen zwischen 15 und 18 Jahren fütterten zehn Wildenten zuerst mit Brot an fingen sie mit einem Kescher. Danach quälten sie die Tiere auf verschiedene Art und Weise. Die drei zeigten sich geständig und wurden angezeigt, berichtete die Polizei.