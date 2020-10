Hindley übernahm Führung beim Giro: Die Entscheidung fällt im Zeitfahren

Sestriere – Die vorletzte Etappe des Giro d'Italia nach Sestriere hat einen Führungswechsel gebracht. Der Australier Jai Hindley löste am Samstag mit Tagesrang zwei seinen niederländischen Sunweb-Teamkollegen Wilco Kelderman an der Spitze der Italien-Radrundfahrt ab. Der Sieg auf dem 20. Teilstück ging an den Briten Tao Georghegan Hart vom Team Ineos zeitgleich im Sprint vor Hindley. Dieser liegt gesamt nun zeitgleich vor Georghegan an der Spitze, Kelderman liegt als Dritter 1:32 Min. zurück.