Hamilton schnappte Bottas bei Premiere in Portimao die Pole Position weg

Portimao – Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton startet am Sonntag (14.10 Uhr/live TT.com-Ticker) in Portimao von der Pole Position in den Grand Prix von Portugal. Der Mercedes-Star erzielte am Samstagnachmittag in 1:16,652 Minuten zum bereits 97. Mal in seiner Karriere Bestzeit im Qualifying. Dahinter folgte sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas (+0,102 Sek.) auf Platz zwei, der Niederländer Max Verstappen (+0,252) wurde im Red Bull Dritter.