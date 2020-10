Sabitzer schoss Leader Leipzig zum Sieg, Lewandowski-Gala bei Bayern-Triumph

Leipzig – Bayern München hält die Schlagzahl weiter hoch. Drei Tage nach dem 4:0 in der Champions League gegen Atletico Madrid besiegte der deutsche Rekordmeister in der Bundesliga Eintracht Frankfurt sogar mit 5:0. Robert Lewandowski erzielte am Samstag drei Tore. In der Tabelle behielt aber Leader RB Leipizg den zarten Vorsprung von einem Punkt auf die Bayern. Marcel Sabitzer traf bei seinem Comeback gegen Hertha BSC per Elfmeter zum 2:1-Endstand. Schalke wartet nach dem 0:3 im Derby beim BVB bereits seit 21 Spielen auf einen Sieg.