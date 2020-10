TI-Jubel - ein Bild, an das man sich in dieser Saison gewöhnen kann.

In der Austrian Volley League der Damen feierte die TI-abc-fliesen-Volley am Samstag mit einem klaren 3:0 (22, 24, 22) bei Eisenerz/Trofaiach den vierten Saisonsieg. Der VC Tirol verlor indes daheim mit 1:3 (-15, 22, -16, -19) gegen UVC Graz. In der 2. Liga unterlag TI II gegen Eisenerz/Trofaiach II.