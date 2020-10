Jerry Jeff Walker: „Mr. Bojangles“ ist tot

New York – Der US-Musiker Jerry Jeff Walker, bekannt vor allem für seinen Song „Mr. Bojangles“, ist tot. Walker starb im Alter von 78 Jahren an einer Krebserkrankung, berichtet der Rolling Stone. Der am 16. März 1942 als Ronald Clyde Crosby geborene Musiker war nach der Schule als Straßenmusiker durchs Land gezogen und schließlich in Texas gelandet. In den 60ern schrieb er den Song „Mr. Bojangles“, den danach auch zahlreiche andere Künstler wie Sammy Davis Jr. und Bob Dylan sangen. (dpa)