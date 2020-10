Morbidelli gewann den Grand Prix von Teruel, KTM-Pilot Espargaro Vierter

Für den Italiener Morbidelli war es der zweite Saisonsieg nach jenem in Misano sowie insgesamt in seiner Karriere. Der 25-Jährige war 2017 Weltmeister in der Moto2-Kategorie. Er lieferte eine tadellose Vorstellung ab und hatte seine Verfolger während des gesamten Rennens in Griff. "Ich wusste, ich muss ein aggressives Rennen machen, ich war sehr konzentriert, ich hatte ein super Gefühl am Bike. Die Mannshaft hat einen super Job gemacht", sagte er auf Servu TV. Der aus der Pole Position gestartete Japaner Takaaki Nakagami kam nach einem Sturz in der ersten Runde nicht in die Wertung.