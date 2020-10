„Habe noch fünf Jahre": Sänger Nino de Angelo ist unheilbar krank

Berlin – Der Schlagerstar Nino de Angelo hat eigenen Aussagen zufolge nicht mehr allzu lange zu leben. Im Interview mit der Bild-Zeitung berichtet der 56-jährige Musiker, dass er an der unheilbaren Lungenkrankheit COPD leidet. „Ich habe vielleicht noch fünf Jahre – sonst wäre ich wohl ein medizinisches Wunder", sagt de Angelo. Seit der Diagnose vor rund vier Jahren sei er „nie wieder beim Arzt" gewesen: „Ich will gar nicht wissen, in welchem Stadium ich mich befinde."