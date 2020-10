Mehr Pinguine und Scharben: Galapagos-Tierwelt profitiert von Pandemie

Puerto Baquerizo Moreno – Auf den Galapagos-Inseln ist die Population der einheimischen Pinguine sowie der Stummelkormorane so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Mittlerweile leben 1940 Pinguine auf der Inselgruppe – so viele wie seit 2006 nicht mehr, teilte der Galapagos-Nationalpark mit. Die Anzahl der aus der Familie der Kormorane stammenden Galapagos-Scharben liegt demnach bei 2220 Tieren – so viele seien auf den Inseln nie zuvor gezählt worden.