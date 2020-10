Casting-Show ohne den Finnen: „The Voice"-Juror Samu Haber hat Corona

„Ich konnte es erst nicht glauben, weil ich keine Symptome habe und mich ganz normal fühle", schrieb Haber am späten Freitagabend auf Instagram. „Aber das ist natürlich genau das, was sie uns die ganze Zeit erzählen, wie es passiert: Du bekommst es vielleicht noch nicht einmal mit", schreibt Haber.

Der Frontmann der Band Sunrise Avenue („Hollywood Hills") hat sich in Quarantäne begeben. „In diesen Tagen ist es schwer die Balance zwischen ,Safety first' und 'Show must go on' zu finden", schreibt Haber weiter. Alles, was er jetzt tun könne, sei auf dem Sofa zu liegen, Netflix zu schauen und auf bessere Tage warten.