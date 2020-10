Seltener Fall auf Sardinien: Hundewelpe kam mit grünem Fell zur Welt

Cagliari – Der italienische Landwirt Cristian Mallocci traute seinen Augen nicht, als seine Hundedame Spelaccia einen Welpen mit grünem Fell zur Welt brachte. Der winzige Baby-Hund, der sofort den Namen Pistachio (Pistazie) erhielt, gehörte zu einem Wurf von fünf Hunden, die am 9. Oktober auf Malloccis Hof auf Sardinien geboren wurden und alle weißes Fell hatten, genau wie ihre Mischlingsmutter.

📽️ Video | Hundewelpe mit grünem Fell in Sardinien geboren

Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland einen ähnlichen Fall. Ende Oktober kam in Wermelskirchen (Nordrhein-Westfalen) in einem Wurf weißer Golden-Retriever-Welpen ebenfalls ein minzgrüner Baby-Hund zur Welt. Aufgrund der Farbe tauften die Besitzer den Welpen auf den Namen Mojito.