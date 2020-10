Djokovic startet in Wien die Jagd auf zwei spezielle Rekorde

Wien – Tennisstar Novak Djokovic ist auf der Jagd nach Rekorden. Nach der Anzahl an Grand-Slam-Siegen ist er durch seine Finalniederlage bei den French Open gegen Rafael Nadal drei Siege hinter den Spanier zurückgefallen. Wie Nadal hält auch der Schweizer Roger Federer bei 20 Major-Titeln. Greifbarer und früher zu holen sind für Djokovic andere Bestmarken. Einerseits geht es um die Nr.-1-Position am Jahresende, andererseits um die Rekordzahl an Wochen an der Weltranglistenspitze.