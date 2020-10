Pittsburgh letztes ungeschlagenes Team, Brady trumpfte erneut groß auf

New York – Die Pittsburgh Steelers sind das einzige Team in der NFL, das in dieser Saison noch keine Niederlage einstecken musste. Im Nachholspiel bezwang das Team um Quarterback-Routinier Ben Roethlisberger die Tennessee Titans, die bis zur 24:27-Pleite am Sonntagabend ebenfalls noch ungeschlagen waren. Erstmals erwischte es auch die Seattle Seahawks, die mit 34:37 nach Verlängerung den Arizona Cardinals unterlagen.