Appell für Verantwortung und Zuversicht: Platters Rede zum Nationalfeiertag

ich hätte Sie heute sehr gerne beim Tag der offenen Tür im Landhaus in Innsbruck begrüßt. Für mich ist das immer ein ganz besonderer Tag, wenn tausende Tirolerinnen und Tiroler – darunter zahlreiche Familien – ins Landhaus kommen. Ich schätze die wertvollen Begegnungen und offenen Gespräche, die sich an diesem besonderen Tag ergeben.

Leider lässt das die Corona-Pandemie heuer nicht zu. Nichtsdestotrotz ist es mir gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit wichtig zu unterstreichen, welch große Bedeutung dieser Tag für unser Land hat. Der Nationalfeiertag ist Anlass, um uns die Stärken unseres Landes in Erinnerung zu rufen. Was macht Österreich so besonders? Was hat Tirol in schwierigen Zeiten geholfen?