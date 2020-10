Skipisten geschlossen: Bangen um Wintersaison in Italien

Im Rahmen der neuen restriktiven Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie hat Italien die Schließung seiner Skipisten beschlossen. Lediglich Profi-Skifahrer werden in den Skigebieten trainieren dürfen. „Abgesehen von nationalen Wettbewerben bleiben Italiens Skianlagen geschlossen. Im November wird man in Italien nicht Ski fahren“, betonte der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora laut Medienangaben. Der Bergtourismus bangt um die Wintersaison.

Erst am Samstag hatte in Norditalien die Skisaison begonnen. Rund 2000 Personen wurden zum Skifahren in der Bergortschaft Breuil Cervinia zugelassen. Schon am frühen Samstag bildeten sich Schlangen vor dem Ticketschalter beim Zugang der gut beschneiten Skipisten, was eine Diskussion über mögliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit im Zuge der Pandemie auslöste. Ski- und Sessellifte fuhren bei 100 Prozent ihrer Kapazitäten.