Leitschiene verhinderte Absturz von Schneeräumfahrzeug in den Tuxbach

Tux – Glück im Unglück hatte am Dienstag in den frühen Morgenstunden der Fahrer eines Schneeräumfahrzeuges im Zillertal. Der Mann war gegen 3.30 Uhr auf der schneebedeckten Tuxer Landesstraße unterwegs und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Laster durchbrach die Leitschiene und blieb – mit der Vorderachse über den Tuxbach ragend – hängen. Der Fahrer konnte den Lkw über die Beifahrerseite verlassen, er blieb unverletzt.