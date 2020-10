Versuchter Einbruch bei Imster Einkaufszentrum: Verdächtige ausgeforscht

Imst – Nach etwa zwei Monaten dürfte ein versuchter Einbruch bei einem Einkaufszentrum in Imst geklärt sein. Die Polizei konnte vier Verdächtige ausforschen, die in der Nacht auf den 22. August in ein Lebensmittelgeschäft und die Baustelle eines Drogeriemarktes einsteigen wollten. Ein lauter Alarm schreckte die Langfinger jedoch ab und sie flüchteten.