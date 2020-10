Literaturnobelpreis: Werke von Louise Glück wieder auf Deutsch lesbar

Und auch neue Übertragungen sollen folgen. "Neben den beiden bald wieder lieferbaren Gedichtbänden werden auch ihre übrigen Werke bei Luchterhand ihre Heimat finden", kündigte Verlagsleiterin Regina Kammerer in einer Aussendung an. Geplant ist im Herbst 2021 zunächst die Veröffentlichung des Bandes "Winter Recipes from the Collective", im Frühjahr 2023 soll ein weiterer Lyrikband und im Herbst 2024 eine Ausgabe sämtlicher Werke von Louise Glück folgen. (APA)