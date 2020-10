ÖAMTC-Winterreifentest: Nur zwei von 28 Reifen "nicht empfehlenswert"

Die Ausreißer nach unten hielten sich beim ÖAMTC-Winterreifentest in Grenzen.

Wien – Jedes Jahr im Herbst nehmen der ÖAMTC und seine Partner die Winterreifen-Modelle unter die Lupe. In diesem Jahr testeten die Experten 15 Winterreifen für Fahrzeuge der Kompakt- und unteren Mittelklasse (Dimension 205/55 R16 91H) und 13 für SUVs und Transporter (235/55 R17 103V). Für viele Modelle gab es am Ende gute Noten. Was den Experten aber besonders auffiel: Schwächen auf trockener Fahrbahn verhindern bei vielen Reifen beider Dimensionen ein besseres Ergebnis.