Lufthansa erwartet bis Sommer 2021 nur langsame Erholung

Demnächst werden weitere 125 Maschinen am Boden bleiben.

Frankfurt – Die AUA-Mutter Lufthansa kann im Jahr zwei der Coronakrise ihr Flugangebot bestenfalls in kleinen Schritten wieder aufbauen. "Vielleicht wäre im kommenden Jahr eine Erholung auf 50 Prozent des Vorkrisenniveaus möglich - vielleicht mit Geschäftsreisen bis zum Herbst 2021 sogar auf 60 Prozent", sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.