Gut zu wissen: Was es jetzt bei der Winterreifenpflicht zu beachten gilt

Innsbruck – Schnee auf den Straßen gab es am Montagabend und am Dienstag bereits in höheren Lagen Tirols wie auf der Brennerautobahn. Es ist also höchste Zeit, die Winterreifen aufzuziehen – zumal seit 1. November ohnehin die situative Winterausrüstungspflicht gilt. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen zum Thema: