Steuerrückerstattung: Finanzministerium warnt vor Internetbetrügern

Wien – Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) warnt erneut vor gefälschten E-Mails, die im Namen des BMF an Bürger versendet werden. Die betrügerischen E-Mails mit dem Betreff „Mitteilung von FinanzOnline“ würden die Information beinhalten, dass die Empfänger eine Steuerrückerstattung in der Höhe von 1850 Euro erhalten würden und zu diesem Zweck eine Transaktion genehmigen sollen.

➤ Achtung: Der in einer solchen Mail enthaltene Hyperlink führt auf eine gefälschte Webseite im Stil von FinanzOnline, die zur Eingabe von persönlichen Daten auffordert.

Sie haben einen neuen Bescheid in Ihren Nachrichten. Ihre Steuerrückerstattung von 1.850 EUR wurde zurückerstattet. Klicken Sie einfach auf den Link und genehmigen Sie diese Transaktion.

Darüber hinaus ist laut BMF bekannt, dass die Internetbetrüger Bürger in der Vergangenheit auch telefonisch und mittels SMS kontaktiert haben. Die Betrüger gaben sich dabei als Finanzamtsbedienstete aus und versuchten, die Betroffenen zur Herausgabe ihrer persönlichen Kontodaten zu verleiten.

Informationen des BMF würden grundsätzlich in Form von Bescheiden erfolgen und würden per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt. Das BMF fordere Bürger niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf. (TT.com)