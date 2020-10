Wattens – Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag in ein Geschäft am Kirchplatz in Wattens eingebrochen. Dort ließen sie hochwerige Kosmetikartikel und Parfum mitgehen. Die Täter dürften das Diebesgut mit einem Kastenwagen abtransportiert haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter 059133/7128. (TT.com)