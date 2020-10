Demonstrantin erschossen: Sechs Soldaten in Mexiko verhaftet

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador will keine willkürliche Gewalt durch staatliche Sicherheitskräfte mehr tolerieren.

Mexiko-Stadt – Sechs Soldaten der mexikanischen Nationalgarde sind wegen der Erschießung einer Frau bei einem Protest verhaftet worden. Das teilte die Nationalgarde am Dienstag mit. Die Frau hatte an der Besetzung eines Staudamms im nordmexikanischen Chihuahua im September teilgenommen - damit protestierten Landwirte wegen einer Dürre gegen die Lieferung von Wasser an die USA gemäß einem Abkommen von 1944.