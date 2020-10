Lawine verlegte Obernberger Landesstraße: Keine Fahrzeuge verschüttet

Obernberg am Brenner – Zu einem Lawinenabgang ist es am Dienstagnachmittag in Obernberg am Brenner gekommen. Ein Schneebrett verlegte gegen 18.30 Uhr die Obernberger Landesstraße auf einer Länge von 30 Metern und einer Höhe von 1 bis 1,5 Metern. Das berichtete die Polizei am Abend. Es wurden demnach weder Autos noch Personen erfasst, niemand wurde verletzt.