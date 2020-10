ÖFB-Frauen gelang gegen Frankreich großer Schritt Richtung EM

Wr. Neustadt – Mit immensem Kampfgeist und einer starken Abwehrleistung hat das ÖFB-Nationalteam der Frauen am Dienstag einen wichtigen Schritt in Richtung EM-Teilnahme gesetzt. Die EM-Halbfinalistinnen von 2017 trotzten dem Favoriten Frankreich in Wiener Neustadt ein 0:0 ab, sind weiter ungeschlagen und haben zumindest einen Play-off-Platz sicher. Mit weiteren Punkten in Frankreich (27.11.) oder gegen Serbien (1.12. in Altach) könnte die Qualifikation für die Endrunde fixiert werden.