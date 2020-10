Model Chrissy Teigen verarbeitet Fehlgeburt in emotionalem Brief

Los Angeles – US-Model Chrissy Teigen hat rund vier Wochen nach ihrer Fehlgeburt ihre Erfahrungen in einem längeren Text verarbeitet. "Leute sagen, eine Erfahrung wie diese erzeugt ein Loch in deinem Herzen. Ein Loch wurde sicherlich gemacht, aber es wurde mit der Liebe zu etwas gefüllt, das ich so sehr liebte", schrieb sie in einem Essay, der auf der Online-Publishing-Plattform Medium erschien.