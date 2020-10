David Hasselhoff nahm mit Wiener Band Heavy-Metal-Song auf

Wien – Der US-amerikanische Sänger und Schauspieler David Hasselhoff versucht sich in einem neuen musikalischen Genre. Gemeinsam mit der österreichischen Band CueStack hat er einen Heavy-Metal-Song aufgenommen. "Through the Night" und das dazugehörige Musikvideo erscheinen am 10. Dezember, teilte das Wiener Metal-Duo CueStack, bestehend aus Martin Kames und Bernth Brodträger, in einer Aussendung am Mittwoch mit.