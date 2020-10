Initiative will Unternehmertum stärker an Unis und FH verankern

Wien – Die Investoren Hermann Hauser und Herbert Gartner wollen Unternehmertum stärker an Unis und Fachhochschulen etablieren. Sie starten dazu die "Spin-off Austria Initiative", die an den Hochschulen Entrepreneurship als dritte Säule - neben Forschung und Lehre - verankern soll. Ziel sei, bis 2030 "ein Spin-off-Ökosystem mit zusätzlichen 1.000 neu gegründeten Start-ups" zu schaffen, heißt es am Mittwoch in einer Aussendung. Am 25. November ist eine Konferenz zum Thema geplant.