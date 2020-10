Entwarnung bei Wacker: Ronivaldo kann am Freitag seine Torsperre brechen

Innsbruck – Auch im elften Duell gegen den FC Dornbirn ging der FC Wacker als Sieger vom Platz, aber das Aufatmen beim Schlusspfiff war im Westderby noch nie so intensiv wie am verregneten Nationalfeiertag. In der Nachspielzeit ging es noch rund im Strafraum der Innsbrucker, herrschte mächtig „Betrieb“ vor Wacker-Goalie Marco Knaller. Am Ende stand ein 1:0-Auswärtssieg, mit dem die Rückreise durch den Arlberg-Tunnel erträglicher wurde. „Die Mannschaft hat Charakter gezeigt. Genau das, was wir in dieser Situation brauchen“, waren auch FCW-Sportchef Alfred Hörtnagl so wie Trainer Daniel Bierofka zufrieden.

Erst recht, wenn der Dreipunkte-Kraftakt in Dornbirn Start einer Serie war. „Die Mannschaft ist jung, sie muss mehr an sich glauben, dann klappt es auch mit Toren und Siegen“, impft Trainer Daniel Bierofka Selbstvertrauen ein. Außerdem soll bzw. muss Ronivaldos Torsperre, die seit dem 3:0-Start in Kapfenberg hartnäckig anhält, endlich enden. Der Brasilianer sorgte in Dornbirn für eine Schrecksekunde, als er vorzeitig in die Kabine musste. Gestern folgte endgültig Entwarnung – trotz Unterschenkelprellung will der 31-Jährige am Mittwoch schon ins Training einsteigen. Der Einsatz am Freitag ab 18.30 Uhr im Tivoli gegen Horn sollte gesichert sein. Dann soll das erste Wacker-Tor vor eigenem Anhang und der zweite Ronivaldo-Treffer in dieser Saison endlich fallen.