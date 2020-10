Österreicher zahlten 2019 im Schnitt acht Euro pro Quadratmeter

Wien – Die durchschnittliche Höhe der von Wohnungsmieten inklusive Betriebskosten lag in Österreich laut Statistik Austria im Jahr 2019 bei acht Euro monatlich pro Quadratmeter. Der Mietpreis bei Altverträgen, die vor 30 Jahren geschlossen wurden, lag durchschnittlich bei 5,5 Euro pro Quadratmeter. Für in den letzten beiden Jahren neu vermietete private Hauptmietwohnungen zahlen die Haushalte im österreichweiten Durchschnitt 10,5 Euro pro Quadratmeter im Monat.

42,8 Prozent der Hauptwohnsitzunterkünfte waren 2019 Mietwohnungen. Den höchsten Anteil an Mietwohnungen hatte dabei Wien mit 78,1Prozent und den niedrigsten Anteil Burgenland mit 21,1Prozent. Die durchschnittliche Wohnfläche bei Mietwohnungen lag bei rund 70 Quadratmeter. Hauptwohnsitze im Eigentum hatten im Vergleich dazu eine durchschnittliche Wohnfläche von 128,2 Quadratmetern.

Diese Unterschiede bestehen in allen Teilsegmenten des Mietwohnungsmarktes, allerdings zeigen die Mietpreise für private Wohnungen deutlich größere Unterschiede nach der bisherigen Wohndauer als jene für Genossenschafts- und Gemeindewohnungen. So liegen im privaten Mietsektor die Mietkosten inklusive Betriebskosten bei Neuvermietungen österreichweit bei 10,5 Euro pro Quadratmeter.

Die Höhe der bezahlten Wohnungsmieten hängt auch von der Region ab. Die westlichen Bundesländer lagen bei Mieten weit über dem österreichischen Durchschnitt. Die durchschnittlichen Mietkosten inklusive Betriebskosten betrugen in Salzburg im Jahr 2019 bei 9,5 Euro pro Quadratmeter und waren damit am höchsten, gefolgt von Vorarlberg und Tirol mit jeweils 9,3 und 8,8 Euro pro Quadratmeter (arithmetisches Mittel). Die durchschnittliche Miete inklusive Betriebskosten betrug in Burgenland sechs Euro pro Quadratmeter. (TT.com)