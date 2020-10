BBT kündigt Bauvertrag: Landeshauptleute fordern konkreten Zeitplan

"Der Brennerbasistunnel und seine Zulaufstrecken sind und bleiben das Herzstück unserer Verlagerungspolitik am Brennerkorridor", so Platter und Kompatscher unisono. Die Entscheidung, den Bauvertrag H51 Pfons-Brenner aufzulösen, liege in der operativen Verantwortung des BBT-Vorstandes. Von der BBT SE müsse nun aber alles unternommen werden, um den bereits eingetreten Verzögerungen an besagtem Baulos durch einen optimierten Bauzeitplan entgegenzuwirken.