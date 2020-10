Neonazi-Gruppe in Reutte von Polizei ausgeforscht

Reutte – Beamte der Polizeiinspektion Reutte führten in den letzten Monate intensive Ermittlungen wegen der Verbreitung von nationalsozialistischem Gedankengut. Nach mehreren Hausdurchsuchungen und Handyauswertungen konnten nun zehn junge Männer und zwei junge Frauen zwischen 16 und 22 Jahren als Täter ausgeforscht werden.

Die Gruppe hatte Bilder, Symbolik und Propaganda mit nationalsozialistischem Gedankengut sowie rassistische Inhalte untereinander ausgetauscht und weiterverbreitet, so die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch.