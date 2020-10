Unfälle in Tirols Bergen: 40 Prozent mehr im Sommer

Im Sommer 2020 kam es zu einem Anstieg der Alpinunfälle in Tirol.

Innsbruck – 1473 verletzte Bergsportler und 34 Alpintote in Tirols Bergen: Diese Bilanz zieht das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) in einer Statistik für den Zeitraum vom 1. Mai bis 30. September 2020. Unfälle nahmen im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre um 40 Prozent zu. Allerdings waren es in Tirol im Vorjahr 30 weniger tödlich Verunglückte als im Jahr 2019 (64).