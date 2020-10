Favoritensiege für Paris und Chelsea in der Champions League

Krasnodar, Istanbul – Paris Saint-Germain und Chelsea haben am Mittwochabend in den frühen Spielen der Fußball-Champions-League Favoritensiege eingefahren. Während die Londoner den FK Krasnodar in Russland mit 4:0 (1:0) abfertigten, taten sich die Pariser bei Istanbul Basaksehir lange Zeit schwer. Der Finalist der Vorsaison setzte sich mit 2:0 (0:0) durch. Matchwinner war der Italiener Moise Kean mit seinen ersten beiden Champions-League-Toren (64., 79.).