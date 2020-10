57-Jähriger bedrohte Mann in Innsbrucker Lebensmittelladen mit Messer

Innsbruck – Am Mittwochvormittag wurde ein Mann in Innsbruck festgenommen. Der 57-Jährige betrat kurz vor Mittag ein Lebensmittelgeschäft in Innsbruck und bedrohte den Geschäftsführer mit einem Klappmesser. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)