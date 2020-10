12-Jähriger von Jugendlichen in Kufstein zusammengeschlagen und beraubt

Kufstein – Von fünf Jugendlichen zusammengeschlagen und beraubt wurde ein 12-Jähriger am Mittwochnachmittag in einem Einkaufszentrum in Kufstein. Die fünfköpfige Gruppe zwischen 14 und 17 Jahren attackierte den Bub gegen 17.20 Uhr, wie die Polizei berichtet.