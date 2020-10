Messerattacke in Nizza: Zwei Tote und mehrere Verletzte

Der Tatort in Nizza. Nach einer Messer-Attacke gab es mindestens zwei Tote

Nizza – Bei einer Messerattacke in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza hat es laut der Polizei zwei Tote und mehrere Verletzte gegeben. Der Vorfall habe sich in der Nähe der Kirche Notre-Dame ereignet, berichtete der Nachrichtensender BFMTV am Donnerstag. Die Polizei riet, den Bereich zu meiden und nahm zu Einzelheiten zunächst nicht Stellung.