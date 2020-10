E-coli-Bakterien nachgewiesen: Hersteller ruft Brie-Käse zurück

In dem betroffenen Produkt seien Verotoxin bildende Escherichia (E.) coli (VTEC) nachgewiesen worden. Diese können Auslöser von Durchfallerkrankungen sein. Bei bestimmten Personengruppen, wie Säuglinge, Kleinkinder, Senioren, Schwangere oder Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem) können auch schwere Krankheitsverläufe auftreten. Aufgrund dieses Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und den Käse nicht verzehren, so das Unternehmen in einer Aussendung. Das betroffene Produkt wurde bei Lidl Österreich verkauft.