Road to TT eSport Cup: Es geht wieder los

Der TT eSport Cup begeisterte in seiner Premierensaison Spieler und Fans gleichermaßen.

Unter dem Motto „Road to TT eSport Cup“ gibt es ab November vier sogenannte Wacker Gaming Bootcamps – Wildcards fürs große Finale inklusive.

Ein Bootcamp ist normalerweise ein Trainingslager für E-Sportler. Die Wacker Gaming Bootcamps, die im Zuge der „Road to TT eSport Cup“ stattfinden, sind da etwas spezieller. Um die Wartezeit auf den TT eSport Cup 2020/21 zu verkürzen, können ambitionierte E-Sportler sich bereits vorab mit echten Weltklasse-Athleten messen und sich eine Wildcard für das große Landesfinale Anfang 2021 sichern.

Wer spielt? Der TT eSport Cup richtet sich auch in diesem Jahr nicht nur an angehende Profis, sondern soll ein eSport-Turnier für alle sein. Wie im Vorjahr gibt es mehrere Wege ins Finale. Aufgrund der besonderen Situation wird es heuer keine zehn Qualifikationsturniere geben. Der genaue Qualifikationsmodus richtet sich nach den Möglichkeiten, die im kommenden Jahr herrschen. Im Idealfall kann der TT eSport Cup 2020/21, wie im vergangenen Jahr, offline stattfinden. Aktuelle Infos dazu finden sich unter www.tt-ecup.com.

Wie komme ich an eine Wildcard? Ab November 2020 finden vier sogenannte Wacker Gaming Bootcamps statt. Dabei spielen interessierte E-Sportler und ambitionierte Gamer online gegen echte Weltklasse-Athleten, die in den letzten Jahren regelmäßig in den Top 60 der Welt vertreten waren.