„Heuer ist ein großer Teil unserer Finanzierung weggefallen“

Was macht der Blinden- und Sehbehindertenverband?

Klaus Guggenberger: Wir sind eine Selbsthilfe-Organisation, die von Blinden und Sehbehinderten geleitet wird. Wir betreuen blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen in Tirol, und zwar allen Altersgruppen. Es gibt bereits Babys, die uns von der Klinik gemeldet werden, wenn ein Augenschaden vorliegt. Unsere ältesten Mitglieder sind über 100.

Viele Ältere profitieren zum Beispiel auch von unseren Mobilitätstrainings. Dabei erlernt man etwa das richtige Gehen mit dem Stock, damit man sich gut orientieren kann. Blindheit im Alter ist übrigens gerade durch Diabetes ein Thema, denn es greift mit der Zeit die Netzhaut an.

Warum ist heuer der Spendenaufruf so wichtig?

Gibt es Projekte, die Ihnen am Herzen liegen?

Guggenberger: Sie haben in Innsbruck vielleicht ja auch schon einmal die akustischen Ampeln wahrgenommen? Das sind Veränderungen, für die wir uns einsetzen. Es ist wichtig, dass blinde Menschen gefahrlos durch die Stadt gehen können. Es gibt immer wieder Probleme, dass Hindernisse auf den Gehsteigen stehen – da fallen mir auch die E-Scooter ein. Aber die Stadt Innsbruck ist da wirklich immer sehr bemüht uns zu helfen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Guggenberger: Mein größter Herzenswunsch wäre, dass man den blinden Menschen im Alltag mehr hilft. Dass man Ihnen über die Straße hilft, beim Einsteigen in die Straßenbahn und bei all den anderen alltäglichen Situationen. Blinde nehmen diese Hilfe sehr gerne an und tun sich damit im Leben wirklich leichter.