Mit 19 war er jüngster Haubenkoch Österreichs, mit 30 kürte ihn Gault&Millau zum „Koch des Jahres 2019“. Heute gehört Benjamin Parth zu den besten Köchen Europas. In seinem Gourmetrestaurant Stüva im Hotel YSCLA in Ischgl begeistert er Feinschmecker aus nah und fern. In seinem Kochbuch „Angeberküche für jedermann“ verrät er nun, wie auch Hobbyköche ohne großen Aufwand ihre Gäste begeistern können. In nur wenigen Schritten verwandelt er außergewöhnliche Zutaten in extravagante Gerichte und verrät kleine Tricks für große Wirkung